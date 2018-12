Zorgorganisatie De Vleugels organiseert kerstmarkt voor Warmste Week GUS

07 december 2018

09u53 0 Houthulst Zorgorganisatie De Vleugels in Klerken steunt zoals elk jaar de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. Dit weekend bijvoorbeeld is er een kerstmarkt.

Heb je deze vrijdagmiddag honger? Rep je dan naar de Vleugels voor een belegd broodje of beenhesp. De kerstrun zaterdag 8 december start om 13.30 uur en staat open voor jong en oud. Deelnameprijs is drie of vijf euro. De grote zaal van de Vleugels is omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt met meer dan twintig standhouders. De ambachtelijke producten zijn ideaal om jezelf mee te verwennen of te leggen onder de kerstboom. Zaterdag ben je welkom tussen 12.30 en 18 uur en zondag van 14 tot 18 uur. Zondag komt ook de kerstman en is er extra kinderanimatie. De tearoom is open. De goede doelen die De Vleugels via Music for Life steunt, zijn Boven De Wolken, de ziekenhuisclowns van Kloen uit Roeselare en de G-ploeg van KSV Diksmuide. Ook volgende week zijn er nog benefietactiviteiten gepland, zoals het beautysalon dat dinsdag 11 december open is van 9 tot 17 uur, en de Pompoensoep for Life op woensdag 12 december. Info: www.devleugels.be.