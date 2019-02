Zorgorganisatie de Vleugels in Klerken rondt zijn bouwproject na 25 jaar af en investeert ook in Lichtervelde Nog steeds een lange wachtlijst GUS

21 februari 2019

14u41 0 Houthulst Op 1 april moet het laatste gebouw aan de straatzijde van zorgorganisatie de Vleugels in Klerken afgewerkt zijn. Daarmee komt een einde aan 25 jaar bouwwerken op de site. Ondertussen is de realisatie van een nieuwbouw in Lichtervelde gestart alsook die in de Predikboomstraat in Klerken. Ondanks alle investeringen blijft de wachtlijst lang.

De Vleugels is een organisatie voor ruim 300 kinderen en volwassenen met een beperking. Ze kunnen er verblijven of enkel overdag komen helpen. “De voorbije 25 jaar hebben we geïnvesteerd in onze gebouwen”, zegt directeur Strategie en Ontwikkeling Hendrik Calu. “Het Wilgenerf voor 65 personen was het eerste project. Camino met negen studio’s en het kinderdagverblijf Kolibri vormen het sluitstuk en openen we op 1 april. Bij Kolibri krijgen de kinderen van onze eigen medewerkers voorrang. We werken samen met ’t Prutske in Diksmuide. Tijdens de bouw huurden we een pand in Lichtervelde voor een aantal bewoners. Die voelden zich daar zo thuis en ook de vrijwilligers zijn er enthousiast. Daarom bouwen we in het centrum van Lichtervelde een nieuwbouw die volgend jaar klaar moet zijn. Met de woonmaatschappij IJzer en Zee investeren we in vijf woonunits in de Predikboomstraat. De bouw is volop bezig. Daarmee hopen we de wachtlijst, waarop nu ruim 70 kinderen en volwassenen staan, te verkleinen. Het kan niet dat mensen tot vier jaar moeten wachten vooraleer ze een plek vinden. Dat is vandaag wel het geval.”

Feestelijk

Om zijn bouwproject op de site in Klerken in de kijker te zetten en ook om de zestigste verjaardag van de Vleugels te vieren is een feestweekend gepland in maart. Op 15 maart toasten de genodigden tijdens een receptie. De dag erop kunnen de 450 medewerkers samen met hun vrienden en familie op verkenning in de nieuwe gebouwen tijdens de friends & family day. Ook ouders zijn er welkom. Zondag 17 maart doet de Vleugels mee aan de Dag van de Zorg. Van 10 tot 17 uur is iedereen doorlopend welkom om het woonblok De Linde voor 30 personen, de grootkeuken, Camino en het kinderdagverblijf Kolibri met plaats voor 18 kinderen te ontdekken. Hendrik kijkt er al naar uit. “Zelf werk ik 40 jaar in de Vleugels dus ik heb een flink eind mee gestapt in de geschiedenis. Ik leerde hier mijn vrouw kennen en ben er blijven plakken. Een groot deel van mijn loopbaan heb ik de werken mee opgevolgd. Enkel de kapel, de grote feestzaal en het zwembad zijn niet vernieuwd. Tijdens de Dag van de Zorg tonen we de bezoeker onze nieuwste projecten, ook die buiten ons centrum.”

Info: www.devleugels.be.