Zorgcentrum heet voortaan De Vleugels 28 april 2018

Het zorgcentrum Maria Ter Engelen in Klerken heet nu De Vleugels. "Die nieuwe naam past beter bij onze identiteit", vindt directeur Bruno Vanbeselaere. "We nemen mensen onder onze vleugels. Bovendien is er ook een link naar vroeger, want engelen hebben vleugels. Volgend jaar vieren we onze zestigste verjaardag. Samen met onze nieuwe naam stellen we ook het boek 'De Vleugels - Thuis in warme zorg'. Het boek is voor tien euro te koop." De bouwwerken op de site van De Vleugels schieten goed op. "Op 1 april willen we Camino, de vleugel aan de straatzijde, openen. Daarin komen naast de negen studio's ook een kinderopvang met 18 plaatsen voor kinderen tot drie jaar van ons personeel", besluit Bruno. De hoofdingang van De Vleugels bevindt zich nu in de Stokstraat 1 in Klerken. Info: www.devleugels.be. (GUS)