Ziehier de Houthulstpaal 11 augustus 2018

02u37 0 Houthulst Onder de noemer 'Wat we zelf doen, doen we goedkoper' heeft het team van de Houthulstse technische dienst de Houthulstpaal ontwikkeld.

"Het is een stalen paal van ongeveer drie meter hoog die we plaatsen bij al onze scholen. Zo is het voor iedereen zichtbaar dat ze een schoolomgeving naderen", duidt mobiliteitsschepen Tessa Vandewalle (CD&V). "Op de paal hebben we het logo van onze gemeente gezet. Er komt nog een opschrift 'school' erop. In totaal lieten we twaalf palen maken, twee voor elke school. De zebrapaden kregen ook allemaal een rood accent. Behalve dan in Merkem waar dat technisch niet mogelijk was."





Waarom koos Houthulst dan niet voor de gekende Octopuspalen?





"Die vonden we te duur", geeft schepen van Openbare Werken Geert Van Exem (CD&V) toe. "Met een paal en wat verf kan je ook iets moois realiseren zoals we hier bewijzen. Bovendien hebben ze nu een uniek karakter."





Burgemeester Ann Vansteenkiste (CD&V) roept de gemachtigd opzichters met brevet of mensen die daarin geïnteresseerd zijn op om zich te melden bij de gemeente of de school. "Voor het eerst geven we die mensen die de kinderen bij de school helpen oversteken een vrijwilligersvergoeding van vijf euro per keer. Zo hopen we dat alle scholen zo'n opzichters hebben." (GUS)