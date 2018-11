Zeventiger dood in water gevonden 14 november 2018

In het water aan de Drie Grachtenbrug op de grens tussen Merkem en Noordschote is gisteren in de voormiddag het levenloze lichaam van een 77-jarige man bovengehaald. Het was de thuisverpleegster van R. die rond 10.30 uur een afscheidsbrief had gevonden bij hem thuis. Daarin kondigde de man uit Noordschote aan dat hij naar het water zou trekken. Ook de auto van de bejaarde man was verdwenen. De vrouw belde in paniek de hulpdiensten, waarna de brandweer met duikers, de politie en de medische hulpdiensten ter plaatse kwamen. Korte tijd later vonden ze daar het lichaam. R. was eerder in de nacht uit het leven gestapt. De brandweer legde zijn lichaam in een tent en de nabestaanden zijn verwittigd. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (JHM)