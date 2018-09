Zes omstaanders tillen auto op om fietser te bevrijden 07 september 2018

02u44 0 Houthulst De 60-jarige fietser Marc P. is gisterenochtend rond 10 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding in de Jonkershovestraat. Hij zat met zijn hoofd klem onder een auto. Omstaanders werkten samen om het voertuig op te tillen.

Een 67-jarige bestuurster had Marc P. niet gezien toen hij van de parking van de Okay fietste. De man werd in de lucht gekatapulteerd en kwam op het beton terecht. Daarna werd hij nog eens aangereden door de auto en raakte hij met zijn hoofd klem onder de wagen. De hulpdiensten werden verwittigd, maar intussen waren al heel wat mensen gestopt. Onder hen de zoon van de brandweercommandant en een ambulancier van het brandweerkorps van Houthulst. Samen met enkele omstaanders tilden ze de wagen op en konden ze de man bevrijden.





Intussen was de mug-heli geland. De fietser kreeg ter plaatse de dringendste zorgen. De zestiger werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis van Ieper gebracht. "Maar het levensgevaar week al snel en uiteindelijk vallen zijn verwondingen mee", zegt de vrouw van Marc P. "Hij heeft wellicht zelfs niets gebroken. Hij heeft wel erg veel geluk gehad, we moeten de omstaanders die de auto optilden erg dankbaar zijn."





Ook de vrouw die de fietser aanreed werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zij verkeerde in shock. (JHM)