Woonmaatschappij IJzer en Zee investeert 1,8 miljoen euro in woonproject Predikboomstraat GUS

01 maart 2019

09u03 0 Houthulst In de Predikboomstraat in Klerken is de bouw van zeven sociale koopwoningen gestart. Op de site komen ook zes studio’s voor bewoners van het zorgcentrum de Vleugels. Beide projecten zijn van Woonmaatschappij IJzer en Zee.

De Woonmaatschappij trekt 1,8 miljoen euro uit voor de bouw van zeven koopwoningen die bestaan uit drie slaapkamers, een woonkamer met open keuken, badkamer, berging en garage. De bewoners krijgen er ook een tuin bij. Op hetzelfde terrein komen zes studio’s voor de Vleugels. Dat is een zorgcentrum dat zijn hoofdzetel heeft in Klerken. Daar is het volop aan het investeren in zijn infrastructuur. De laatste fase moet tegen april afgerond zijn. De Vleugels is steeds op zoek naar bijkomende ruimte om zijn wachtlijst te kunnen verkleinen. Naast het nieuwe project in de Predikboomstraat investeert de Vleugels ook in Lichtervelde. De zes studio’s in Klerken kosten de Woonmaatschappij nog eens 1.050.000 euro. Meer info: www.ijzerenzee.be.