Wie Nederlands leert, krijgt mededogen van politierechter 02u38 5

Wie al jaren in ons land woont, maar het vertikt om Nederlands te leren, krijgt een kwade politierechter in Veurne voor zich.





Maar wie wel moeite doet, kan meestal ook rekenen op enige mildheid. Dat bleek gisteren in twee zaken.





De 19-jarige Poolse A.K. werd in Veurne betrapt met 2,31 promille in haar bloed. Ze kon zich moeilijk verstaanbaar maken tegen de politie en op haar werk. Op aanraden van de politierechter bekeek de Poolse heel wat kinderprogramma's, waarna een justitie-assistente besliste dat ze voldoende Nederlands spreekt voor een werkstraf. A.K. kreeg nu 150 uren werkstraf en 15 dagen rijverbod, in plaats van 4.000 euro boete. P.D., een Franse veertiger uit Houthulst daarentegen, vertikt het nog steeds Nederlands te leren.





Hij stond terecht omdat hij zijn wagen liefst 6 jaar lang niet keurde 'door een taalprobleem', zoals hij beweert.





Zijn advocaat moet op 5 februari terugkeren voor zijn straf, maar P.D. zelf niet. "Zorg maar dat je die dag Nederlands leert", sneerde de rechter. (JHM)