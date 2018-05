Wie is Abraham Hans 25 mei 2018

02u52 0

Nu zaterdag opent Houthulst in de bibliotheek een tentoonstelling over Abraham Hans, naar wie ook een straat is genoemd in de gemeente. Wie was nu die man? Dat kom je morgen om 17 uur te weten uit de mond van zijn kleindochter. Dat is niemand minder dan de gekende Mimi Smith. Ook Daniel Walraed komt langs. Hij is voorzitter van het museum over het werk van Hans. "Abraham Hans heeft veel geschreven over Houthulst. Ik denk maar aan zijn teksten over Bakelandt en zijn roversbende in het Vrijbos", zegt ook cultuurschepen Jeroen Vandromme (CD&V) uit. "Hij zag het levenslicht in Horebeke, woonde ook in Roeselare en later in Kontich. In zijn 'Villa Houthulst' kwam hij tot rust." De expo loopt tot eind juni. (GUS)