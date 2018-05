Westtoer opent eerste uitkijkpunt in Klerken 04 mei 2018

De Vredesmolen in Klerken is het eerste uitkijkpunt dat Westtoer heeft geopend.Het past in het project Horizon 2025 waarbij het West-Vlaamse toerismebedrijf bestaande monumenten wil uitspelen als uitkijktoren. De infopanelen tonen wat er in de verte te zien is. "We investeren bijna 4,5 miljoen euro in de landschapsbeleving in de toeristische regio's", laat gedeputeerde Franky De Block weten. "Klerken is het eerste in een netwerk van gratis toegankelijke observatiepunten." Uit de lokale dorpsraad is de Vriendenkring van de Vredesmolen gegroeid die met succes gepleit heeft voor de restauratie van de Vredesmolen. Vier jaar geleden werd een draaitrap geplaatst zodat je een mooi zicht hebt tot aan de kust of het Heuvelland als het niet bewolkt is. (GUS)