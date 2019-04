West-Vlaamse zorgorganisaties bieden samen geschenken met een knipoog aan GUS

01 april 2019

12u08 0 Houthulst In het zorgcentrum de Vleugels in Klerken hebben 25 West-Vlaamse organisaties uit de zorg en sociale economie een samenwerking ondertekend. Ze bieden allemaal geschenken aan die mensen met een beperking hebben gemaakt.

Trekker van het netwerk is de POM West-Vlaanderen die het sociaal-economisch beleid van onze provincie voert. “Er zijn talrijke organisaties uit de sociale sector die producten met een verhaal op de markt brengen”, legt Ilse Van Houtteghem uit. “Het zijn leuke cadeaus of hebbedingetjes die grotendeels gemaakt zijn door mensen met een beperking. Dat gaat van voeding en drank tot decoratiespulletjes. Om die organisaties te ondersteunen hebben we een netwerk gesponnen. Momenteel hebben 25 organisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend maar we hopen dat het netwerk zich nog uitbreidt. Daarnaast bieden we jaarlijks twee vormingssessies aan en ondersteunen we waar mogelijk. De deelnemende centra bieden elkaars producten ook aan. Dit jaar willen we starten met groepsaankopen zodat de productiekost wat kan dalen.”

Benieuwd naar welke organisaties allemaal meedoen? Surf dan naar de nieuwe website www.geschenkenmeteenknipoog.be.