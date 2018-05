Werken nieuw woonproject Jonkershove gestart 17 mei 2018

02u45 0 Houthulst Het heeft jaren geduurd maar nu is de afbraak van de vroegere kleuterschool en het leegstaande klooster in Jonkershove gestart. De huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak uit Ieper zal er drie koopwoningen en zeven huurappartementen bouwen.

"Midden in dat woonproject wordt een nieuwe weg aangelegd naar toekomstige bouwgrond die nu nog eigendom is van private eigenaars. Uiteraard zullen we die grond niet onteigenen maar op termijn komt die wel vrij", zegt burgemeester Ann Vansteenkiste (CD&V). "De lagere school is verhuisd naar een gebouw naast het Dorpshuis in Jonkershove. In de vroegere basisschool hebben de kleuters onderdak gevonden.





Bouwrijp

Tijdens de werken kunnen die daar gewoon blijven. Jonge gezinnen maar ook senioren zullen die school zeker als een pluspunt zien als ze straks een woning of appartementen kopen of huren. De afbraakwerken zijn volop aan de gang en zodra die achter de rug zijn, kan de bouw starten. Even verderop in Jonkershove heeft de West-Vlaamse Intercommunale acht kavels bouwrijp gemaakt. Die zijn al te koop. Met beide projecten zullen we nieuwe inwoners naar onze gemeente aantrekken." Van zodra het woonproject klaar is, belooft mobiliteitsschepen Tessa Vandewalle (CD&V) te investeren in een veiligere schoolomgeving. (GUS)