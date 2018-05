Wéér volledige straat besmeurd met mest 18 mei 2018

Na de inwoners op De Mokker in Koekelare vorige week, was het woensdagavond de beurt aan de inwoners van de Dorpsstraat in Klerken bij Houthulst. Ook hun straat werd volledig besmeurd met mest.





Voor de tweede keer in een week tijd raakte een tractor met een beerton defect tijdens het rijden. Vorige week brak een ventiel van een vernevelmachine op de kar ,waardoor de smurrie tijdens het rijden uit de beerton werd gespoten. Over een afstand van 500 meter zaten tientallen huizen en vier auto's onder de bruine smurrie. In de Dorpsstraat in Klerken woensdagavond om 18 uur trad er een defect op bij het afsluitmechanisme van de beerton. Daardoor lekte de mest uit de beerton rechtstreeks op straat. De huizen van de bewoners werden dus gevrijwaard, maar deze keer liep het mestspoor wel over een veel langere afstand: 1.500 meter. Dat komt vooral omdat de landbouwer helemaal niets in de gaten had en pas na een hele tijd op de hoogte werd gebracht door een collega-landbouwer die hem kruiste op de weg. De brandweer van moest de versterking inroepen van het korps van Diksmuide om de dikke laag mest op te ruimen. De geurhinder was woensdagavond veel sterker dan bij het gelijkaardige incident op De Mokker vorige week, tot gisteren nog hadden de bewoners last van de doordringende, sterke geur. (JHM)