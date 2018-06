Wéér straat onder de drek 50 HUIZEN, KINDERDAGVERBLIJF EN TIENTAL AUTO'S BESMEURD BIEKE CORNILLIE EN JELLE HOUWEN

06 juni 2018

02u38 0 Houthulst Mestspetters tot tegen de eerste verdieping, een niet te harden stank en een smurriespoor van meer dan een kilometer: voor de tweede keer is in Klerken het ventiel van een beerkar losgekomen. Zo'n 50 huizen, een kinderdagverblijf en tien auto's deelden in de ellende.

Van geen kwaad was hij zich bewust, de 22-jarige loonwerker die gisterenmorgen door de Smissestraat in Klerken bij Houthulst reed. Dat de afsluiting van zijn mestkar losgekomen was en de smurrie achter zijn mestkar meters hoog in het rond sproeide, zag hij niet. Tot de politie hem net buiten het dorp aan de kant zette.





Maar toen was het kwaad al geschied. Pál in het centrum. Zo'n 50 huizen zaten onder de bruinzwarte drek, van tien auto's was de kleur nog amper te herkennen en het asfalt was een kilometer lang bedekt met een stinkende laag smurrie. "De stront zat tot aan mijn tweede verdieping", sakkert Andre D'Haese, bij wie de beerkar dus overduidelijk ook aan de deur passeerde. "Mijn witte rolluiken... Ik ben ze al een uur aan het schrobben."





Mestconcentraat

Het was trouwens geen pure mest die Klerken gisteren tot een te mijden plek herleidde. Deze keer ging het om een concentraat gewonnen uit mest, afkomstig uit een biogasinstallatie. "Dit hele incident kon vermeden worden", klinkt het bij het loonwerkersbedrijf waarvoor de 22-jarige tractorchauffeur reed. "Zo'n concentraat lijkt op mest en stinkt even hard, maar het heeft als eigenschap dat de vergisting nog verder gaat. Dat proces mag bij het ophalen nog niet begonnen zijn. Dan is vervoeren levensgevaarlijk. Wettelijk gezien mag de gisting pas starten na een uur vervoer. Onze chauffeur was amper 20 minuten vertrokken toen de druk binnenin de kar zo groot werd dat de rubberen afsluitingen het begaven en de drek metershoog de lucht in spoot."





Chauffeur in zak en as

Het loonwerkersbedrijf wijst met beschuldigende vinger richting de landbouwer uit Kortemark, van wie het biogasconcentraat afkomstig is. "De landbouwer was verplicht om ons op die gisting te wijzen. Dan was onze chauffeur nooit vertrokken. We hebben meteen alle ophalingen bij die boerderij stopgezet. Als transporteur zijn wij verantwoordelijk en het wordt bijzonder moeilijk om aan te tonen dat de fout niet bij ons lag. Hoe dan ook kunnen we niet anders dan aan de mensen onze excuses aanbieden, maar ik kan verzekeren dat ook onze 22-jarige chauffeur in zak en as zit."





Wéér de beerkar dus. Al voor de vierde keer dit jaar in West-Vlaanderen. Op 17 mei overkwam het diezelfde poldergemeente ook al, toen een spoor van anderhalve kilometer de Dorpsstraat helemaal onder smurrie legde. En amper een week eerder deelden de inwoners van Koekelare in de brokken. Toen was 25.000 liter water nodig om alles op te ruimen. Beveren-Leie kreeg er in februari mee te maken.