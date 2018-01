Wasmachine in lichterlaaie door ... rukwinden 02u37 0

Fikse rukwinden hebben gisteren in de voormiddag een bizarre brand veroorzaakt in de Merkemstraat in Jonkershove. Werknemers van electrowinkel Vangheluwe waren in hun magazijn bezig met de herstellingen van verschillende wasmachines. Een van de wasmachines voelde echter wat warm aan aan de binnenkant. De technici vertrouwden het zaakje niet en zetten de wasmachine buiten op de koer om af te koelen. Maar dat had niet het gewenste effect, want rukwinden die doorheen de wasmachine bliezen veroorzaakten net een brand aan de startmotor van de wasmachine.





In een mum van tijd stond het toestel in lichterlaaie en moest de brandweer verwittigd worden. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar door de hitte sloegen enkele vlammen ook over naar de omheining van de koer, die eveneens vuur vatte. De wasmachine brandde volledig uit. (JHM)