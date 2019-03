Vrouw voor rechter nadat schoonzoon onwel wordt door spacecake Bart Boterman

12 maart 2019

14u42 0 Houthulst Een 36-jarige vrouw uit Houthulst moest dinsdagmorgen voor de strafrechter verschijnen omdat ze een spacecake had gemaakt en het 17-jarige liefje van haar dochter die had opgegeten. De jongen werd onwel en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Het openbaar ministerie vroeg een celstraf met uitstel onder voorwaarden of een werkstraf van minstens 120 uur.

Het incident gebeurde op 3 september vorig jaar, in de woning van de vrouw in de Perelaarommegangstraat in deelgemeente Klerken. “Ik had die namiddag de diepvriezer uitgekuist en vond een oud klopje cannabisboter in een potje. Ik besloot een spacecake te maken. Ik had evenwel nooit de bedoeling om de spacecake toe te dienen aan mijn schoonzoon”, vertelde de beklaagde K.D. bij de Veurnse strafrechter. De vrouw staat bij het parket gekend als jarenlange cannabisgebruikster.

Het 17-jarige liefje van haar dochter, ook cannabisgebruiker, besloot op eigen houtje van de cake te eten. “Ik dacht nochtans dat hij van die spacecake zou blijven. Hij zei namelijk dat de spacecake stonk. ‘Goed, dan blijft hij er zeker af’, dacht ik. Maar dat bleek niet zo te zijn. Enkele uren later werd hij lijkbleek en begon hij te flippen. We hebben hem in bed gelegd, cola gegeven en een kalmeerpil toegediend. Dat hielp allemaal niet”, was de vrouw vrij openhartig tijdens het proces. Ze belde de huisdokter, maar die kon weinig doen. Uiteindelijk vroeg de jongen zelf om in het ziekenhuis opgenomen te worden. In de woning was op dat moment veel paniek ontstaan en ook de politie kwam ter plaatse.

De volgende dag mocht de jongen het ziekenhuis al verlaten, maar zijn schoonmoeder werd wel opgepakt. Na een dagje in de cel kwam ze voorwaardelijk vrij. Het parket besloot haar voor de strafrechter te brengen voor drugsbezit, -gebruik en het toedienen van drugs aan minderjarigen. De vrouw verklaarde aan de strafrechter wel dat ze sinds het voorval met haar schoonzoon en de passage in de gevangenis enorm was geschrokken. Ze gebruikt sindsdien naar eigen zeggen nooit nog cannabis. In deze zaak doet de rechter op 2 april uitspraak. Op dezelfde rechtbankzitting van dinsdagmorgen kreeg ze wel nog 3 maanden cel met uitstel in een dossier met vijf beklaagden, voor eerdere feiten van cannabisgebruik.