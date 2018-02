Vrouw gebruikt drugs in verkeer en tijdens borstvoeding 27 februari 2018

02u36 0

Een 27-jarige vrouw uit Staden kreeg gisteren de wind van voren in de politierechtbank van Veurne. L.S. werd op 22 april vorig jaar tijdens een verkeerscontrole in Houthulst betrapt toen ze rondreed onder invloed van cannabis. Kort daarna raakte de vrouw zwanger en op 4 februari beviel ze. Ze nam haar baby ook mee naar de rechtbank. "Nu gebruikt ze geen drugs meer, ze is nog maar net bevallen en geeft haar kind borstvoeding. Ze kan dat niet maken", zei haar advocaat plechtig. Waarop de rechter de vrouw ondervroeg en zei dat ze bloed- en urinetesten moest overhandigen, te beginnen gisteren. Daarop gaf L.S. schoorvoetend toe: "Wel, eigenlijk heb ik twee weken geleden nog gebruikt, maar niet meer dagelijks." L.S. gebruikt dus tóch tijdens haar borstvoeding, en ze kreeg een kwade rechter en procureur tegenover zich. "U gebruikt dus drugs waarvan je kind mogelijk de dupe is? Wilt u dat we een jeugddossier opstarten en je kind afnemen? Dat is momenteel waar je mee bezig bent!" sneerde de procureur. "U moet kiezen: drugs of uw rijbewijs en drugs of uw kind. De jeugdrechtbank zit hier een verdieping hoger", vulde de rechter aan. L.S. wordt nu onderzocht door een dokter en op 28 mei moet blijken of ze haar rijbewijs definitief dreigt te verliezen. (JHM)