Vrouw en twee tieners gewond na knal op gevel 03 juli 2018

Bij een ongeval langs de Iepersteenweg in Merkem is de 52-jarige vrouw G.E. uit Kortrijk gisterenavond samen met haar 15-jarige zoon lichtgewond geraakt. In de Volkswagen Golf zat nog een 15-jarige jongen uit Menen, een vriend van de zoon. Hij raakte zwaargewond en moest ter plaatse verzorging krijgen van een mug-arts die met de heli was overgevlogen. Het gebeurde rond 18 uur. De vrouw raakte verblind door de zon en ging met 70 per uur van de weg af. Ze knalde op een tuinmuurtje bij een woning. De tiener uit Menen werd uit de wagen geholpen door een ambulancier. De mug-heli landde op het voetbalveld van Merkem om bijstand te verlenen. De drie inzittenden werden naar het ziekenhuis van Ieper gebracht en stellen het nu goed. De auto is vernield. (JHM)