Voor al uw cadeautjes groot en klein

Mensen met beperking runnen winkel Het Alternatief

11 december 2018

15u43 0 Houthulst Het Alternatief, het winkeltje van het zorgcentrum de Vleugels in Klerken, is verhuisd van de Dorpsstraat naar een lokaal midden op de site van het centrum.

“We merkten dat de locatie in de Dorpsstraat niet het verhoopte succes kende”, zegt Jurgen Declercq van de Vleugels. “Ouders en familie van onze bewoners vonden het te ver weg van onze organisatie en de dorpsbewoners zelf kwamen te weinig over de vloer. Daarom besloten we om bij ons restaurant De Link het winkeltje Het Alternatief in te richten. Daar vind je zelfgemaakte lekkernijen zoals advocaat en confituur en ook leuke decoratiespulletjes. Samen met de watermuur vormt Het Alternatief het centrum van de Vleugels. We zijn volop bezig om het Heuvelpad, een recreatieve wandelroute, door de Vleugels en naar onze zorgboerderij met paarden te krijgen. Met al die maatregels willen we onze zorgorganisatie nog meer deel laten uitmaken van het dorp Klerken.” Het Alternatief is elke werkdag open van 13.30 tot 17.30 uur en zaterdagvoormiddag.