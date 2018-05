Voetbalverenigingen bieden samen jeugdopleiding aan 29 mei 2018

02u28 0

Voetbalclubs KWS Houthulst, KE Jonkershove, SV Soccer Merkem Sport en de Famkes bieden samen één jeugdopleiding aan op de toekomstige vrijetijdscampus. Bedoeling is dat de jeugd nog makkelijker doorstroomt naar het eerste elftal. "De voetbalclubs zullen de ouders betrekken bij de jeugdopleiding", zegt sportschepen Erik Verbeure (CD&V). "Het initiatief kreeg de naam JOGH, wat staat voor Jeugdopleiding Groot-Houthulst. 'Fun, formation, education' zijn de drie pijlers waarop de opleiding is gebaseerd. De raad van bestuur bestaat uit Luc Gadeyne, Giovanni 't Jaeckx en Pieterjan Geers. Elke voetbalclub behoudt zijn eigenheid, maar samenwerken om de jeugd op te leiden was nodig. De opleiding richt zich op de 6- tot 17-jarigen." (GUS)