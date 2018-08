Vier korpsen voor brand in veld 07 augustus 2018

Op de Iepersteenweg in Merkem is zondag rond 18 uur brand ontstaan in een veld. Dat ging gepaard met een flinke rookontwikkeling. Omdat er een bos lag achter de plaats van waar de rook kwam werd eerst gedacht aan een bosbrand. Daarom gingen de brandweerkorpsen van Merkem, Houthulst, Diksmuide en Langemark ter plaatse. Uiteindelijk bleek het om een beperkte brand te gaan in het veld. (JHM)