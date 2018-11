Verwaarloosde honden, katten, schildpadden en... hangbuikvarken in beslag genomen Jelle Houwen

30 november 2018

13u02 6

Bij een controle door de politie in een woning in de Klerkenstraat in Houthulst nam de politie gisterenavond liefst 19 verwaarloosde dieren in beslag. Het gaat om 8 honden, 6 schildpadden, 3 katten, 1 konijn en… een hangbuikvarken. Het is door dat dier dat de politie de verwaarlozing op het spoor kwam. “Eind oktober kregen we immers de melding van een loslopend hangbuikvarken dat liep op de openbare weg”, zegt korpschef Johan Geeraert van politiezone Polder. “We deden een rondvraag bij de buren en uiteindelijk werden we die woning aangewezen. Toen we er binnen gingen hebben we het een en ander aangetroffen, duidelijke sporen van dierenverwaarlozing.” De politie volgde de situatie op en besloot uiteindelijk donderdagavond samen met de Inspectiedienst Dierenwelzijn en de milieudienst van de gemeente Houthulst een inval te doen. Daar werd dierenverwaarlozing verder vastgesteld. In het huis zaten zelfs nog meer dan 19 dieren, waaronder dus het hangbuikvarken, die in beslag werden genomen maar een aantal dieren mochten toch blijven. “Maar daarbij werd de eigenaar wel voorwaarden opgelegd. Zo moeten de dieren verzorgd en ingeënt worden.” Voor de 19 in beslag genomen dieren werd een voorlopige thuis gevonden. De schildpadden kregen een nieuw onderkomen bij SOS Reptiel. De andere dieren werd toevertrouwd aan de goede zorgen van Ganzeweide, een dierenasiel in Koksijde. De politie stelde een PV op en de eigenaar riskeert nu gerechtelijke vervolging.