Verkeersongeval na U-bocht over weg Jelle Houwen

19 december 2018

In de Iepersteenweg in Merkem kwam het dinsdagavond rond 20.30 uur tot een verkeersongeval nadat de bestuurder van een BMW ter hoogte van het kruispunt De Kippe opeens een U-bocht over de weg maakte. De jongeman week eerst naar rechts uit van de weg om vervolgens de ganse straat over te draaien. Hij lette wellicht niet goed op want een achteropkomende chauffeur van een bestelwagen werd verrast door dat manoeuvre en kon een aanrijding niet meer vermijden. De BMW werd vervolgens in de flank geraakt. Bij het ongeval raakten de bestuurders niet gewond maar een twintiger uit Langemark, die als passagier in de BMW zat, voelde zich onwel en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De beide voertuigen moesten nadien getakeld worden en de brandweer kwam nog ter plaatse om de brokstukken en olie op te ruimen.