Veelpleger die straf van 10 jaar uitzit vindt 10 maanden cel niet belangrijk genoeg om naar de rechtbank te gaan JHM

11 maart 2019

14u30 0 Houthulst Een 30-jarige man uit Houthulst heeft bij de politierechter in Veurne verzet aangetekend tegen de 10 maanden cel die hij eerder kreeg, maar hij daagde maandagochtend finaal zelf niet in de rechtbank op.

Diego V. liep zijn tiende veroordeling op nadat hij op 25 april en 24 september vorig jaar betrapt werd toen hij onder invloed reed terwijl hij een rijverbod had. De man reed ook rond op een bromfiets die niet ingeschreven of verzekerd was en weigerde een speekseltest. “Al wat ik kan zeggen, is dat hij sinds kort terug in de gevangenis zit en die 10 maanden cel die hij hier kreeg blijkbaar niet belangrijk genoeg vindt om eens langs te komen”, sprak zijn advocaat. Diego V. verzamelde in totaal al bijna 10 jaar cel en blijft nog een poosje zitten. “Sja, als dit niet belangrijk is voor hem, moet hij maar blijven zitten. Hij is het toch gewend om in de cel te zitten. Het is een vogel voor de kat”, sprak de politierechter.

Diego V. kreeg opnieuw 10 maanden cel, 19 maanden rijverbod en werd levenslang ongeschikt verklaard om nog een wagen te besturen.