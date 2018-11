Vandalisme in leegstaande woning 08 november 2018

02u22 1

In de Kerkstraat in het centrum van Houthulst werd gisteren een zwaar geval van vandalisme vastgesteld in een leegstaande woning. De vandalen gooiden aan de achterzijde van het huis een raam in en richtten binnen vernielingen aan. Ze gooiden ook een pot verf leeg op de grond en zetten een kraan met stromend water open. In de woning werd er niets gestolen. (JHM)