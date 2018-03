Vandaag vuurdoop voor woensdagmarkt EERSTE DRIE MARKTKRAMERS HOPEN OP NAVOLGING SAM VANACKER

21 maart 2018

02u25 3 Houthulst Vandaag is het zover: de eerste markt in Houthulst op woensdagnamiddag. Er komen drie kramen: vlees, vis en groenten. Initiatiefnemers zijn slager Joris Parmentier en visboer Burt Demeyere. "Er zullen nog marktkramers op de kar springen."

Joris Parmentier van hoeveslagerij Feniks in Staden en Burt Demeyere van vishandel Charly in Harelbeke staan met hun kraam elke weekdag op een van de markten in de regio. "Zowat een maand geleden vertelde een klant uit Houthulst dat ze het zo spijtig vond dat er op donderdagochtend geen markt meer is in Houthulst", vertelt Joris. "Zelf heb ik nog nooit in Houthulst gestaan, maar blijkbaar is er daar wat misgelopen tussen de collega's. De sfeer was er blijkbaar diep onder nul gezakt. Geen idee of het klopt, maar ik heb gehoord dat de bloemkolen er op een bepaald moment in het rond vlogen."





Nieuwe traditie

Geen goed nieuws, maar misschien ook een kans. "Donderdag sta ik al elders, maar woensdagnamiddag was wel een optie. Ik besprak het idee met vishandelaar Burt, een collega met wie ik op dinsdagochtend in Bissegem sta, en we beslisten om samen de stap te wagen. Eergisteren sloot nog een derde collega met een fruit-en groentenkraam zich bij ons aan. We hopen samen een nieuwe traditie te kunnen starten."





Schepen voor Lokale Economie Joris Hindryckx (CD&V) verwelkomde het voorstel met open armen. " De donderdagmarkt is inderdaad zo goed als dood, dus wij moeten ons aanpassen aan wat we aangeboden krijgen, en niet omgekeerd. Meteen drie kramen op woensdagnamiddag is al heel mooi, maar voor mijn part mag er ook nog een kraam op zondag of op donderdag staan. Hoe meer beweging op de markt, hoe liever. Pakweg tien jaar geleden zouden we minder soepel geweest zijn, maar nu is iedereen welkom, gelijk wanneer."





Joris en Burt zijn overtuigd van het potentieel van Houthulst. "Er zijn relatief weinig handelaars in de buurt, dus we geloven er zeker in", klinkt het bij Burt. "Andere collega's zullen waarschijnlijk eerst nog wat de kat uit de boom kijken, maar als ze zien dat wij op woensdag volk op de been krijgen, dan springen ze sowieso mee op de kar. En daar vaart iedereen wel bij. Iemand moet gewoon de eerste stap durven zetten. En rondvliegende vissen zal je bij ons niet zien."





De drie kramen staan voortaan elke woensdag op de markt van Houthulst tussen 14.30 en 18.30 uur.