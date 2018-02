Uur aanschuiven op A19 na kettingbotsing 20 februari 2018

02u32 0

Op de A19 in Menen richting Kortrijk zijn iets over zes uur gisterenochtend zeven voertuigen betrokken geraakt bij een kettingbotsing. De auto van H.S. (40) uit Kuurne ging aan het slippen en knalde achteraan op een vrachtwagen van afvalverwerkingsbedrijf Garwig uit Houthulst. De andere voertuigen knalden op het tollende voertuig of werden geraakt door rondvliegende brokstukken. Drie voertuigen raakten erg zwaar beschadigd. De inzittenden van die voertuigen werden lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de aangereden, lege aanhangwagen van afvalverwerkingsbedrijf Garwig liep zware schade op. De container op de aanhangwagen kwam door de klap scheef te staan. Ook Benny D. uit Houthulst deelde met zijn Volkswagen Caddy in de brokken. "Ik knalde op één van de voertuigen. Alles ging heel snel", vertelt hij. "Ik was op weg naar mijn werk in Moeskroen maar zal er nu niet meer op tijd geraken." De snelweg lag door de verschillende botsingen bezaaid met brokstukken. Een deel van de oprit in Menen was versperd en ook de linkerrijstrook van de snelweg bleef dicht. Het verkeer kon deels op de rechterrijstrook, deels op de pechstrook passeren. Het zorgde voor een file tot in Zonnebeke en een wachttijd van een uur. Rond halfnegen was de rijweg opnieuw vrij. (LSI)