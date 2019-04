Uitkijktoren gepland bij de Knokkebrug in Houthulst GUS

04 april 2019

15u26 0 Houthulst Westtoer heeft de site bij de Knokkebrug in Houthulst geselecteerd om er een uitkijktoren te realiseren. Dat past in het project Horizon 2025 waarbij Westtoer de streek wil voorstellen vanuit de hoogte door bestaande monumenten aan te passen of nieuwe constructies te bouwen.

Houthulst wacht nu op het juryverslag en bespreekt het project daarna in het schepencollege en met de andere betrokken overheidsdiensten. “De site bevindt zich in een waardevol natuurgebied op de samenloop van het kanaal Ieper-IJzer en de IJzer”, schetst projectmanager Véronique Victor van Westtoer. “Het is een uitgestrekt gebied waar veel vogelsoorten zich thuis voelen. Diksmuide, Lo-Reninge en Houthulst komen er samen. Het is geschiedkundig gekend door het fort Knocke dat er stond van 1646 tot 1781. De stervorm is nog altijd zichtbaar in het grachtenpatroon en zal vanuit de geplande uitkijktoren goed tot zijn recht komen. We plannen de toren op de plaats waar nu de infohut staat.”

15 meter hoog

De toren zal vijftien meter hoog zijn. “We onderzoeken nog of we de info uit de hut kunnen integreren in de uitkijktoren. Er is een budget voorzien van 300.000 euro. Hopelijk kunnen we de werken nog dit jaar starten zodat de realisatie in de loop van 2020 af is. Eerder al opende Westtoer in Klerken (Houthulst) de Vredesmolen als uitkijkpunt in zijn project Horizon 2025.