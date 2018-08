Twee gewonden na ongeval BART BOTERMAN

16 augustus 2018

In de Wulvestraat in Merkem bij Houthulst gebeurde dinsdag rond 11.15 uur een zware aanrijding tussen twee personenwagens. Twee van de drie betrokken personen werden met lichte verwondingen naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. Beide wagens zijn zwaar beschadigd door de aanrijding en werden getakeld.