Tuinhaag vat vuur tijdens werken

31 maart 2019

Een bewoner van een woning langs de Kantwerkersstraat in Houthulst was zaterdagmiddag omstreeks 16 uur volop bezig aan het werken in zijn tuin toen er plots een klein brandje ontstond. Om onduidelijke redenen begon een sparhaag in de tuin plots te branden. De brandweer werd onmiddellijk op de hoogste gebracht en ging ter plaatse, maar moest uiteindelijk toch niet ingrijpen. De man die in de tuin aan het werken was, kon zelf de brand blussen. De schade bleef dan ook beperkt tot de haag zelf.