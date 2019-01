Trucker heeft excuus voor vluchtmisdrijf, maar rechter is zijn spelletjes beu JHM

21 januari 2019

15u45 0 Houthulst De politierechter in Veurne heeft weinig geloof gehecht aan het verhaal van een trucker uit Houthulst die in april vorig jaar vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval.

R.P. botste die zondagmiddag met zijn auto tegen een paal aan het terras van Den Trimard, waar op dat moment heel wat vrienden van R.P. zaten. “En daarom ben ik gewoon naar huis gegaan: iedereen wist toch dat ik het was”, sprak R.P. “En de politie moest ik ook niet bellen, want voor zo’n ongevalletje komt die toch niet. Integendeel, ze zouden me zelfs uitkafferen omdat ik daarvoor bel. Ik wilde het gewoon de dag erna aangeven bij de gemeente.” Maar de politie kwam wél.

R.P. moest bij hem thuis een alcoholtest ondergaan en blies positief. “Ja maar, dat komt vooral omdat ik nadien wat gedronken had. Bij het ongeval zelf amper”, probeerde R.P. weer. De rechter was het beu. “Dit is hier gewoon een ontsnappingsroute. Hoe ontloop ik mijn straf? En het is al niet de eerste keer.”

R.P. kreeg in totaal 5.008 euro boete, 2.800 euro met uitstel, en 4 maanden en 50 dagen rijverbod waarvan 28 dagen effectief.