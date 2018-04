Toch geen zaak tegen MPI Ter Engelen? 28 april 2018

02u32 0 Houthulst De zaak van een Oostends ouderpaar tegen MPI Zorgcentrum Ter Engelen in Klerken is in de rechtbank van Veurne op de lange baan geschoven.

De ouders sleepten het MPI en school Heuvelzicht voor de rechter nadat hun dochter B. er op 23 april 2012 een schedelbasisfractuur opliep. De feiten werden onderzocht, maar er kon niet gevonden worden of het MPI schuld trof en de zaak werd na vier jaar geseponeerd. Daarop gingen de ouders op eigen houtje verder. "Er is iets gebeurd, wij willen antwoorden." Maar advocaat Thomas Bailleul diende tegen die rechtstreekse dagvaarding beroep in. "Het is niet duidelijk wat ons ten laste wordt gelegd", zegt hij. "Bovendien werden de debatten eerder al eens heropend nadat de ouders eerst al verstek lieten. We willen eerst duidelijkheid van het hof van beroep." Daar wordt de zaak pas volgende maand ingeleid, bovendien kan het proces daar maanden aanslepen. Als het hof het MPI in het gelijke stelt, komt er wellicht zelfs geen zaak meer in Veurne. Op 28 september komt de zaak ter evaluatie opnieuw voor. (JHM)