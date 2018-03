Tientonner pas na 5 uur getakeld 21 maart 2018

De telescopische kraan die maandagmiddag in de gracht naast de 7de Geniestraat was gekanteld, kon gisteren pas na 5 uur werk terug op de baan worden gezet. De firma Levrau uit Dentergem zette daarvoor twee extra kranen in. "De weg was te smal om optimaal te werken", zegt Tommy Levrau. "Er kwamen twee kranen aan te pas om het gevaarte te takelen. De gekantelde kraan heeft wat blikschade opgelopen, maar kon terug naar het bedrijf rijden." Het ongeval gebeurde toen de chauffeur iets te veel plaats maakte voor een tegenligger en wegzakte. (JHM)