Tien medewerkers De Vleugels beklimmen Mont Ventoux 22 juni 2018

Morgen zullen tien medewerkers van het zorgcentrum De Vleugels in Klerken de Mont Ventoux beklimmen. Zo steunen ze het goede doel 'To walk again'. "Het personeel aan het fietsen krijgen is de bedoeling", zegt directeur Bruno Vanbeselaere die samen met Linda Maes zorgt voor de catering. "We deden al mee aan de Testkaravaan van de provincie en roepen woensdag uit tot fietsdag." De tien sportievelingen zijn Dieder Geldof, Benny Vanderheede, Rik Descamps (niet op foto), Monique Buseyne, Frederik Dupon, Carine Dujardin, Imilda Verhulst, Koen Willaert, Cédric Gryson en Pieter Bouckaert.











(GUS)