Te zwaar om te takelen: deze kraan ligt er vandaag nog 20 maart 2018

02u38 0 Houthulst Wie deze ochtend langs de 7de Geniestraat in Houthulst in de richting van Zarren rijdt, zal verrast worden. Sinds gisterenmiddag ligt er immers een knalgele, telescopische kraan van 48 ton in de gracht.

De tientonner van de firma Levrau uit Dentergem blijft er zeker vandaag nog liggen. De chauffeur van de kraan reed gisteren iets te veel in de zachte berm toen hij een ander voertuig wilde kruisen. Het gevolg was dat de kraan, met een gewicht van liefst 48 ton, plots in de gracht wegzakte en kantelde. De chauffeur bleef ongedeerd en kon de cabine op eigen houtje verlaten. De brandweer werd opgeroepen om het wegdek te reinigen, maar de mastodont wegtakelen was net iets te veel gevraagd. Daarom werd besloten om de kraan voorlopig in de gracht te laten liggen. Pas vandaag kan een andere telescopische kraan ter plaatse komen om het gevaarte weg te takelen. Uiteraard staat er signalisatie rond de kraan om bestuurders vandaag te waarschuwen. Het takelen zal in totaal wellicht enkele uren in beslag nemen. De weg zal ervoor afgesloten worden. (JHM)