Stuurloze tractor ramt huis en auto LANDBOUWER WORDT ONWEL, WAAROP MACHINE OP HOL SLAAT JELLE HOUWEN

27 april 2018

02u52 0 Houthulst Een 67-jarige landbouwer heeft gisteren ongewild met zijn tractor een spoor van vernieling achtergelaten in Houthulst. Eric D. werd onwel, reed van de akker af en botste achtereenvolgens tegen een paal, woning, auto en afsluiting.

Het bizarre ongeval gebeurde rond 11 uur langs een akker in de Terreststraat, net buiten het centrum. Eric D., die even verderop woont, was met een 7 ton zware tractor - waaraan vooraan een zaaibedvoorbereider en achteraan een ploeg hingen - zijn land aan het bewerken. Plots werd de man onwel. Hij zat onderuit gezakt in de zware machine en denderde stuurloos over het veld. De tractor reed over de gracht de straat op en ramde daar eerst een verlichtingspaal, die knapte. Vervolgens scheerde de zaaibedvoorbereider langs de gevel van de woning van Sabrina Borny en haar man Bart Laurens. Daarna ramde de stuurloze tractor nog hun geparkeerde Opel Corsa en een omheining om tot slot terug het land op te zwalpen en achterwaarts in de gracht te eindigen.





Pas gerenoveerd

Sabrina (27) was thuis toen het ongeluk gebeurde. "Ik was beneden aan het strijken toen ik plots een enorme dreun hoorde en de tractor rakelings langs het huis zag rijden", vertelt Sabrina. "Dat ging gepaard met heel wat lawaai. Ik durfde niet naar buiten en ging boven kijken wat er aan de hand was. Nog net zag ik de tractor terug het land oprijden, maar die man lag helemaal geplooid in zijn cabine. Daarna belde ik de brandweer en mijn man Bart." Die zat op zijn werk in Kortemark en haastte zich zo snel mogelijk naar huis. "Als je hoort dat een tractor je huis geramd heeft, wil je dat zo snel mogelijk zien", vervolgt Bart. "We mogen blij zijn dat de schade aan ons huis slechts dit is. Er zijn wat brokken en kappen in onze muur, die pas vorig jaar gekaleid werd. Vier jaar hebben we hier gerenoveerd, maar gelukkig is er slechts oppervlakkige schade. De Opel Corsa is wel volledig vernield, maar een auto kan vervangen worden. We hopen nu vooral ook dat die landbouwer er volledig doorkomt."





Hersenschudding

Na de dolle rit kwamen de politie, brandweer, ambulance en mug ter plaatse. Eric D. werd uit zijn cabine geholpen en kreeg de dringendste zorgen. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Roeselare. "Het was even bang afwachten voor ons wat er met vader aan de hand was", zegt zoon Xavier. "In het ziekenhuis hebben ze testen gedaan, maar vonden ze geen trauma. Hij heeft wel een flinke hersenschudding en herinnert zich niets meer. We moeten nu de verdere tests afwachten", aldus Xavier.