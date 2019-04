Studenten stellen hun mobiele dierenhok voor dat zorgcentrum de Vleugels zal gebruiken GUS

16u25 0 Houthulst Maak een rijdend dierenhok zodat we onze dieren tot bij de verschillende leefgroepen kunnen rijden. Met die opdracht gingen de leerlingen ergotherapie van Howest aan de slag. Zorgcentrum de Vleugels in Klerken is er alvast blij mee.

“We hebben op onze site in Klerken al konijnen, verschillende soorten pluimvee en vogels maar niet alle bewoners kunnen daar naartoe”, duidt ergotherapeut Geert Verhaeghe. “We zochten dus een manier om die dieren tot in de leefgroep te brengen. Het is wonderlijk wat een konijn of kip kunnen teweegbrengen. De bewoners fleuren helemaal op en vaak vormen ze het begin van een leuk gesprek.” De leerlingen ergotherapie van Howest in Kortrijk gingen met de opdracht aan de slag. “Het moest een diervriendelijke, stabiele en praktische constructie zijn. Dankzij de sponsoring van een aantal bedrijven en organisaties konden we dit mobiele dierenhok maken. Het zijn twee kooien op elkaar op een rijdend onderstel”, stelt Marie Sinnesael voor. Ook Quentin Pourchelle, Thomas Kongolo en Hanne Verbeke werkten eraan mee. “Het grote voordeel is de transparantie. Ook onze rolstoelpatiënten kunnen de dieren perfect zien en het is praktisch om ermee te rijden”, vindt ergotherapeute Els Demyttenaere.