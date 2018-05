Stroomkabel stuk 09 mei 2018

In de Vijverstraat is een truck gisteren iets voor 8 uur tegen een laaghangende elektriciteitskabel gereden. De chauffeur merkte er waarschijnlijk niets van, want hij reed na het voorval gewoon door. Omdat de kabel los hing, sloot de politie de straat een uur af. (JHM)