Straat afgesloten door kapotte as 08 februari 2018

Een defecte tractor veroorzaakte gisteren in de vooravond behoorlijk wat verkeersproblemen in de Terreststraat tussen Zarren en Houthulst. De landbouwer die op de tractor reed merkte rond 18.30 uur op dat de achteras van de tractor het had begeven. De tractor stond in het midden van de rijbaan en daardoor kon het ander verkeer niet door. Enkele automobilisten moesten rechtsomkeer maken. De brandweer kwam ter plaatse om met signalisatie de weg af te sluiten. De verkeershinder bleef een poos duren. (JHM)