Stadenstraat Houthulst geblokkeerd... nadat vrachtwagen zich vastrijdt op steen van rotonde Jelle Houwen

29 januari 2019

17u00 0 Houthulst Een deel van het centrum van Houthulst was dinsdagmiddag ontoegankelijk na een bizar incident met een vrachtwagen.

De buitenlandse trucker met getrek reed zich om 15.30 uur komende vanuit de Stadenstraat vast op een kleine rotonde. De trucker nam de bocht van de rotonde niet breed genoeg en reed over een van de zware betonblokken op die rotonde. De trekker van de vrachtwagen kwam zo vast te zitten op de steen. Wat de trucker ook probeerde: er kwam geen beweging in de vrachtwagen. Daarom riep hij de hulp van de brandweer in. Die stond aanvankelijk ook machteloos. Met een kleine kraan zullen ze nu proberen om de steen van onder de vrachtwagen te slepen. Daarna is het nog afwachten of de truck niet beschadigd is en zo weer kan wegrijden. Vermoedelijk zullen er ook vloeistoffen gelekt zijn. De Stadenstraat richting Houthulst bleek een tijdlang afgesloten.