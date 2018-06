Speelt weduwnaar rijbewijs kwijt na 2,84 promille? 14 juni 2018

Een handelaar uit Houthulst dreigt definitief rijongeschikt te worden verklaard, omdat hij in amper twee jaar al driemaal dronken werd betrapt achter het stuur. D.B. (51) verloor in 2004 zijn echtgenote in een verkeersongeval en voedde zijn kinderen zelf op. In die moeilijke periode bleef de man overeind, maar in 2016 liet hij zich even gaan. Hij werd tweemaal veroordeeld voor dronken rijden en toch was het opnieuw prijs op 27 augustus vorig jaar in Houthulst. D.B. blies toen zelfs 2,84 promille. "Ik vrees dat u met een probleem zit, want ik zie er anders geen verklaring voor dat u tot 2016 perfect reed en sindsdien driemaal betrapt werd", sprak de politierechter. "Ik moet waken over de verkeersveiligheid en wil daarom advies van een deskundige of ik u nog wel mag laten rijden." D.B komt op 5 november opnieuw voor.





(JHM)