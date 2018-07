Speelt vader van vijf rijbewijs kwijt? 10 juli 2018

Het ziet er niet goed uit voor een vader van vijf jonge kinderen uit Houthulst.





S.T. was jarenlang drugsverslaafd en werd vorig jaar in april betrapt achter het stuur toen hij heel wat amfetamines geslikt had. In die zaak is de politierechter nog steeds aan het wachten op het oordeel van een deskundige, die moet nagaan of S.T. nog lichamelijk geschikt is om te rijden met de wagen. Maar intussen stond S.T. terecht voor twee nieuwe feiten. Op 11 november en 14 februari werd hij tweemaal betrapt op rijden zonder rijbewijs. Hij smeekte de politie toen, die hem naar eigen zeggen viseert, om er geen melding van te maken.





"Ofwel heb je geen verstand, ofwel gebruik je het niet. Ik vraag me af of je wel geestelijk nog in staat bent om te rijden met de wagen", sprak de rechter. En dus heeft S.T. nu een tweede onderzoek van een deskundige aan zijn been. En riskeert hij definitief zijn rijbewijs te verliezen.





(JHM)