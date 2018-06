Slachtoffer: "Ik geloof niet dat mijn vrouw mij wilde laten vermoorden" 06 juni 2018

Een vrouw uit Houthulst staat samen met drie Nederlanders terecht voor een moordpoging op haar man. Ze riskeren tot 48 maanden cel. De vrouw en de man zijn naar eigen zeggen nog altijd gelukkig samen.





De vrouw had de Nederlander leren kennen via een computerspel. Ze liet haar kinderen en echtgenoot achter, trok bij de Nederlander in en kreeg zelfs een kind met hem. Maar na enkele maanden begon ze haar oude leven te missen. Ze trok opnieuw bij haar echtgenoot in. Dat was niet naar de zin van haar minnaar, die op 11 april 2016 twee kompanen optrommelde en naar Houthulst reed. "Ze zwaaiden met een slagersmes richting zijn hoofd. De man kon het mes afwenden en de drie sloegen op de vlucht. Ze werden later gevat door de politie", aldus de procureur. Toen hun gsm's onderzocht werden, bleek dat de Nederlanders de man wilden vermoorden. "En de vrouw was op de hoogte. Ze moest ervoor zorgen dat de kinderen in bed zaten wanneer het zou gebeuren", aldus het openbaar ministerie. De vrouw geeft toe dat ze contact hield met haar minaar. "Maar ik geloofde niet dat hij zijn plan ging uitvoeren." Ook het slachtoffer gelooft niet dat zijn vrouw hem wilde laten vermoorden. "Ik blijf haar steunen en ik wil niet dat ze naar de cel moet. Die moeilijke periode ligt nu achter ons." Vonnis op 15 juni. (BBO)