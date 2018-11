Schouwbrand in Steenbeekstraat 10 november 2018

02u26 1

In de Steenbeekstraat in Jonkershove is donderdagavond even voor 21 uur een schouwbrand uitgebroken in een woning. De brandweer van Houthulst repte zich ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Een verstopte schouw bleek de oorzaak te zijn. Er is geen schade in het huis. (JHM)