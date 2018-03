Schoolkinderen ontdekken Duitse bunker 31 maart 2018

Ruim honderd leerlingen van de derde graad van de basisscholen uit Houthulst en de dorpen zijn op verkenning in Merkem.





De Slag om Merkem vond een eeuw geleden plaats en dus groeven ze in het oorlogsverleden. Zo ontdekten ze bij het kasteel, verscholen in de boomrijke tuin, een Duitse bunker die nog intact is. De kinderen liepen er door en waren onder de indruk. Ook de uitkijktoren op het domein is een blijvende herinnering aan de bloederige geschiedenis. De vijf andere haltes tijdens de fietstocht waren het gemeentehuis, het Heilig-Hartbeeld, het verdwenen kerkhof met speciale aandacht voor de verdwenen graftombe van Roger Viane, De Kippe waar een opname van oud-strijder Marcel Grossey te horen was en het Epernon-monument. Op 17 april 1918 begonnen de Duitsers de Belgische stelling in Merkem met zware obussen en gasgranaten te bestoken. De Kippe was al snel in Duitse handen, maar niet voor lang, want diezelfde avond waren de Duitsers teruggeslagen. Die dag sneuvelden 155 Belgen en 254 Duitsers.





Er vielen 1.500 gewonden. Houthulst herdenkt de Slag om Merkem tijdens het weekend van 14 en 15 april met wandelingen en een tentoonstelling. (GUS)