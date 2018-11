Schoenwinkel gesloten na brand 23 november 2018

Schoenenwinkel Jada in de Terrestraat in Houthulst moest gisteren gesloten blijven. Om 7 uur was er een brand uitgebroken in een studio boven Jada en vlak bij het depot van de wasserij Sint-Jan. "Nabij een verwarmingselement van een aquarium ontstond er een klein brandje. De bewoners merkten het gelukkig snel op. De man ging het vuurtje te lijf en kon het brandje snel blussen", zegt Kris Willaert van de brandweer van Houthulst. Door de brand was er wel een serieuze rookontwikkeling in de woning. De bewoner, de uitbater van de schoenenwinkel op het gelijkvloers, werd bevangen door de rook en had last van ademhalingsproblemen. Een ambulance kwam ter plaatse en nam de Houthulstenaar mee naar het ziekenhuis in Roeselare. De brandweer van Houthulst kon na het ventileren terug vertrekken. (JHM)