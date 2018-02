Schepenen zwaaien zwangere OCMW-voorzitster uit 21 februari 2018

OCMW-voorzitster Tessa Vandewalle (CD&V) van Houthulst is uitgerekend om op 29 maart te bevallen van haar tweede kindje. "Omdat ze vanaf nu elk moment mama kan worden, hebben we het zekere voor het onzekere genomen", lacht schepen Erik Verbeure (CD&V). "Met het schepencollege namen we op ludieke wijze afscheid door haar een handdoek te geven met de naam van haar eerste dochtertje Juliette en drie puntjes voor de toekomstige spruit."





Vandewalle kon er wel mee lachen. "Ik blijf paraat tot 22 maart, tenzij onze baby er anders over beslist. Twee weken na de bevalling hoop ik terug te keren. Het is leuk te ervaren dat mijn collega's me steunen. In het schepencollege word ik niet vervangen. Maya Vervaeke zal mijn functie van OCMW-voorzitster tijdelijk overnemen." Vandewalle laat intussen ook weten dat ze in oktober opnieuw meedoet aan de gemeenteraadsverkiezing. (GUS)