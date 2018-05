Roemeen steelt gas van Eandis 03 mei 2018

Een Roemeense man uit Houthulst riskeert een straf omdat hij vier maanden lang gas stal van Eandis. "In juli 2017 stelde de controleur een gasverbruik vast terwijl die man niet eens een contract had", schetste de procureur.





"Bij controle bleek de verzegeling van de kraan verbroken en werd een nevenleiding aangelegd met een nieuwe kraan op. De buizen liepen gewoon over de vloer naar de woning van de man. Een erg gevaarlijke situatie." K.B. gaf de feiten toe, maar zei dat een vriend alles installeerde. "Eandis had de elektriciteit afgesloten maar ik moest wel voor mijn gezin zorgen: voor verwarming en warm water. Daarom deed mijn vriend dat, maar ik wist niet dat het illegaal was en je er een contract voor moest hebben. Intussen heb ik alles al betaald aan Eandis", sprak K.B. De nutsmaatschappij stelde zich ook geen burgerlijke partij. Vonnis op 25 mei. (JHM)