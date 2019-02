Recyclagepark maandag en dinsdag gesloten door wegenwerken GUS

07u34 0 Houthulst Het recyclagepark in Houthulst zal nu maan- en dinsdag niet toegankelijk zijn. Dat komt door wegenwerken in de Paardendreef.

Al een kleine twee weken zijn er werken aan de gang in de Paardendreef en dat van aan de Jonkershovestraat tot aan de ingang van de begraafplaats. Het recyclagepark is wel toegankelijk via de site van de vrijetijdscampus maar niet maan- en dinsdag. De werken aan de Paardendreef zijn nodig om een betere en bredere toegangsweg te creëren naar de begraafplaats, het recyclagepark en de nieuwe vrijetijdscampus.