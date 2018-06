Rechter wil man die politie haat persoonlijk spreken 21 juni 2018

De strafrechter in Veurne heeft het bevel gegeven aan een man uit Houthulst om zelf te verschijnen en uitleg te geven.





"Ik wil weten waarom hij altijd zo agressief is tegenover de politie. En dat ook altijd mét wapenvertoon. Waar komt dat vandaan? Ik wil die man zelf zien." H.A. staat terecht voor liefst 8 tenlasteleggingen. In juli 2017 bedreigde hij de politie met bestek vanuit een geparkeerde auto en nauwelijks enkele dagen later drong hij met een mes het huis van zijn buurvrouw binnen 'om de blaffende hond iets aan te doen'. Hij stak er toen een flesje en 20 euro in brand. Bij een verkeerscontrole vond de politie ook al eens een vuurwapen met ingekorte loop in zijn auto, en de man bedreigde de politie al meermaals.





Hij riskeert voor alle feiten 20 maanden cel en 3.200 euro. Maar eerst moet hij nog zelf uitleg komen geven op 7 september. (JHM)